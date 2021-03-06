https://ria.ru/20210306/dtp-1600235431.html

Под Уфой один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя фурами

Под Уфой один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя фурами

Один человек погиб при столкновении автобуса с двумя фурами под Уфой, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T22:46

2021-03-06T22:46

2021-03-06T22:46

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg

УФА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении автобуса с двумя фурами под Уфой, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, вечером в субботу на автодороге в Иглинском районе произошло столкновение двух грузовиков-фур и автобуса.В МВД по региону уточнили, что в автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, ехало 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. "Из Уфы выехали сотрудники главного следственного управления МВД по региону. Информация уточняется и будет дополняться", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210306/avariya-1600191343.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия