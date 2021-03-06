https://ria.ru/20210306/dtp-1600235431.html
Под Уфой один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя фурами
Под Уфой один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя фурами
Один человек погиб при столкновении автобуса с двумя фурами под Уфой, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T22:46
2021-03-06T22:46
2021-03-06T22:46
уфа
происшествия
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УФА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении автобуса с двумя фурами под Уфой, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, вечером в субботу на автодороге в Иглинском районе произошло столкновение двух грузовиков-фур и автобуса.В МВД по региону уточнили, что в автобусе, который двигался по маршруту Таганай – Уфа, ехало 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. "Из Уфы выехали сотрудники главного следственного управления МВД по региону. Информация уточняется и будет дополняться", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210306/avariya-1600191343.html
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уфа, происшествия