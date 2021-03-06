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Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:30
2021-03-06T12:28
россия
москва
франция
париж
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos.Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией. Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране.
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россия, москва, франция, париж, политика

Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

11:30 06.03.2021 (обновлено: 12:28 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos.
Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.
МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.
"Не комментируем", - заявили в МИД, не добавив подробностей.
"Не комментируем утечки в СМИ", - сказали в пресс-службе российского посольства в Париже.
Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране.
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