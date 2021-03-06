https://ria.ru/20210306/diplomaty-1600187871.html

Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:30

2021-03-06T11:30

2021-03-06T12:28

россия

москва

франция

париж

политика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos.Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией. Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране.

https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

россия

москва

франция

париж

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