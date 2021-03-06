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В Москве мужчина убил сожителя дочери топором и покончил с собой
В Москве мужчина убил сожителя дочери топором и покончил с собой
Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:04
2021-03-06T14:04
2021-03-06T14:04
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова."По предварительной версии следствия, ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении", - сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".Иванова отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.
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юлия иванова, москва, происшествия
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Житель Москвы
в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова
.
"По предварительной версии следствия, ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении", - сказала Иванова.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".
Иванова отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.