https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html

В Москве мужчина убил сожителя дочери топором и покончил с собой

В Москве мужчина убил сожителя дочери топором и покончил с собой

Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:04

2021-03-06T14:04

2021-03-06T14:04

юлия иванова

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова."По предварительной версии следствия, ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении", - сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".Иванова отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595689856.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия