Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/davlenie-1600203709.html
В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
Снижение атмосферного давления ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:40
2021-03-06T14:50
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Снижение атмосферного давления ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_02ed47c23735bafa3c6daaacdc010733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "фобос", москва, общество

В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление

14:40 06.03.2021 (обновлено: 14:50 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Снижение атмосферного давления ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров - на 18 единиц. "Разорвет голову" не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток", - заключил Тишковец.
 
Центр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния