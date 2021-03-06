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В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
Снижение атмосферного давления ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:40
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Снижение атмосферного давления ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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