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В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T05:23
2021-03-06T09:08
allseas
nord stream 2 ag
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
уильям бернс
центральное разведывательное управление
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".Даже один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, хотя и не остановить его полностью. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.В конце февраля американская администрация внесла судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один санкционный список. Но сенатские "ястребы" утверждают, что ничего существенного команда Байдена не предприняла, потому что и судно, и компания и так уже были под ограничениями. Российский МИД назвал попытки Вашингтона остановить строительство трубопровода проявлением недобросовестной конкуренции.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила прокладку труб.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. По оценке Nord Stream 2 AG, к концу января недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров обеих ниток газопровода: 120 в водах Дании и 28 — в водах Германии.
https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html
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allseas, nord stream 2 ag, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, уильям бернс, центральное разведывательное управление, джо байден, сша, украина, в мире

В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

05:23 06.03.2021 (обновлено: 09:08 06.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".

"Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал Круз в Twitter.

Даже один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, хотя и не остановить его полностью. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.
В конце февраля американская администрация внесла судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один санкционный список. Но сенатские "ястребы" утверждают, что ничего существенного команда Байдена не предприняла, потому что и судно, и компания и так уже были под ограничениями. Российский МИД назвал попытки Вашингтона остановить строительство трубопровода проявлением недобросовестной конкуренции.
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3 марта, 00:58
На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила прокладку труб.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. По оценке Nord Stream 2 AG, к концу января недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров обеих ниток газопровода: 120 в водах Дании и 28 — в водах Германии.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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AllseasNord Stream 2 AGТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореУильям БернсЦентральное разведывательное управлениеДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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