https://ria.ru/20210306/blokirovka-1600171501.html

В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T05:23

2021-03-06T05:23

2021-03-06T09:08

allseas

nord stream 2 ag

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

балтийское море

уильям бернс

центральное разведывательное управление

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".Даже один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, хотя и не остановить его полностью. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.В конце февраля американская администрация внесла судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один санкционный список. Но сенатские "ястребы" утверждают, что ничего существенного команда Байдена не предприняла, потому что и судно, и компания и так уже были под ограничениями. Российский МИД назвал попытки Вашингтона остановить строительство трубопровода проявлением недобросовестной конкуренции.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила прокладку труб.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. По оценке Nord Stream 2 AG, к концу января недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров обеих ниток газопровода: 120 в водах Дании и 28 — в водах Германии.

https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html

балтийское море

сша

украина

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