https://ria.ru/20210306/bliny-1600170025.html

Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу

Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу

Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:32

2021-03-06T03:32

2021-03-06T08:34

россия

антонина стародубова

масленица

москва

блины

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599696076_0:108:3051:1824_1920x0_80_0_0_485491c030974b8276f77677673eb32a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам Стародубовой, существует множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна - гречневую, полбяную, ржаную."Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным - около 200 килокалорий на 100 граммов", - отметила собеседница агентства.В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

https://ria.ru/20210305/maslenitsa-1600125076.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антонина стародубова, масленица, москва, блины, общество