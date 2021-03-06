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Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:32
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россия
антонина стародубова
масленица
москва
блины
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам Стародубовой, существует множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна - гречневую, полбяную, ржаную."Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным - около 200 килокалорий на 100 граммов", - отметила собеседница агентства.В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
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россия, антонина стародубова, масленица, москва, блины, общество

Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу

03:32 06.03.2021 (обновлено: 08:34 06.03.2021)
 
© Depositphotos / leonkenigБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / leonkenig
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Для здорового человека с нормальной массой тела, чтобы избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром, порция должна быть небольшой - 150-200 граммов с учетом начинки и припека, обычно это три-четыре блинчика. Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться у врача", - рассказала она.
По словам Стародубовой, существует множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна - гречневую, полбяную, ржаную.
"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным - около 200 килокалорий на 100 граммов", - отметила собеседница агентства.
В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
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