https://ria.ru/20210306/beseda-1600160391.html

Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами

Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами

Назойливые звонки продавцов разнообразных товаров и услуг не будут проблемой, если знать, как с ними нужно разговаривать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T04:10

2021-03-06T04:10

2021-03-06T09:41

николай григорьев

россия

продажа

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Назойливые звонки продавцов разнообразных товаров и услуг не будут проблемой, если знать, как с ними нужно разговаривать, рассказал в интервью радио Sputnik член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев."Холодный обзвон" — так называется у маркетологов прием, когда какие-то товары и услуги предлагаются потенциальным клиентам по телефону. Способ действительно эффективный, но мало кому нравится, когда кто-то постоянно звонит и что-то навязывает, признает Григорьев.В тех случаях, когда вы не заинтересованы в покупке, нужно следовать определенной тактике ведения беседы, прежде всего можно "отвечать вопросом на вопрос", советует он.То есть, если вам ничего не надо, то не надо и начинать разговор, подчеркнул Григорьев. Если же какое-то телефонное предложение вас заинтересовало, то соглашаться сразу не стоит, нужно изучить другие возможности, посмотреть в интернете цены и сравнить предложения.Чаще всего на уловки телефонных продавцов поддаются пожилые люди, поэтому нужно убедить своих возрастных родственников не вступать ни в какие переговоры, отметил маркетолог."Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона", — заключил Григорьев.

https://ria.ru/20210227/slova-1599207846.html

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николай григорьев, россия, продажа, общество