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Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
Назойливые звонки продавцов разнообразных товаров и услуг не будут проблемой, если знать, как с ними нужно разговаривать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T04:10
2021-03-06T09:41
николай григорьев
россия
продажа
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Назойливые звонки продавцов разнообразных товаров и услуг не будут проблемой, если знать, как с ними нужно разговаривать, рассказал в интервью радио Sputnik член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев."Холодный обзвон" — так называется у маркетологов прием, когда какие-то товары и услуги предлагаются потенциальным клиентам по телефону. Способ действительно эффективный, но мало кому нравится, когда кто-то постоянно звонит и что-то навязывает, признает Григорьев.В тех случаях, когда вы не заинтересованы в покупке, нужно следовать определенной тактике ведения беседы, прежде всего можно "отвечать вопросом на вопрос", советует он.То есть, если вам ничего не надо, то не надо и начинать разговор, подчеркнул Григорьев. Если же какое-то телефонное предложение вас заинтересовало, то соглашаться сразу не стоит, нужно изучить другие возможности, посмотреть в интернете цены и сравнить предложения.Чаще всего на уловки телефонных продавцов поддаются пожилые люди, поэтому нужно убедить своих возрастных родственников не вступать ни в какие переговоры, отметил маркетолог."Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона", — заключил Григорьев.
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николай григорьев, россия, продажа, общество

Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами

04:10 06.03.2021 (обновлено: 09:41 06.03.2021)
 
© Fotolia / lavioЗвонок
Звонок - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Назойливые звонки продавцов разнообразных товаров и услуг не будут проблемой, если знать, как с ними нужно разговаривать, рассказал в интервью радио Sputnik член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев.
"Холодный обзвон" — так называется у маркетологов прием, когда какие-то товары и услуги предлагаются потенциальным клиентам по телефону. Способ действительно эффективный, но мало кому нравится, когда кто-то постоянно звонит и что-то навязывает, признает Григорьев.
В тех случаях, когда вы не заинтересованы в покупке, нужно следовать определенной тактике ведения беседы, прежде всего можно "отвечать вопросом на вопрос", советует он.
"Если вам звонят, то вы просите сразу звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. Если человек сознается и пытается вам что-то продать, то вы кладете трубку. Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску", – предупредил маркетолог.
То есть, если вам ничего не надо, то не надо и начинать разговор, подчеркнул Григорьев. Если же какое-то телефонное предложение вас заинтересовало, то соглашаться сразу не стоит, нужно изучить другие возможности, посмотреть в интернете цены и сравнить предложения.
Чаще всего на уловки телефонных продавцов поддаются пожилые люди, поэтому нужно убедить своих возрастных родственников не вступать ни в какие переговоры, отметил маркетолог.
"Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона", — заключил Григорьев.
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Николай ГригорьевРоссияПродажаОбщество
 
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