https://ria.ru/20210306/avto-1600171161.html

Названа опасная ошибка при парковке автомобиля

Названа опасная ошибка при парковке автомобиля

Портал "Автовзгляд" предупредил водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T05:05

2021-03-06T05:05

2021-03-06T05:05

россия

авто

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" предупредил водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля.Во время перепадов погоды авторы материала предостерегают автолюбителей от ночной стоянки в луже. Портал предупреждает, что если вода замерзнет, то уехать с парковки станет непростой задачей для водителя. Издание напомнило, что если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В таком случае, даже если одна сторона авто останется на укатанном снегу, может случиться ситуация, когда колесо начнет буксовать, "раскапывая" снег до льда, а то, которое в луже — и с места не сдвинется. В особо тяжелых случаях придется либо ломом и лопатой разбить лед, либо просить других автолюбителей потянуть машину тросом.Барабанные задние тормоза, как отмечает материал, и вовсе могут заклинить в такой ситуации. Это произойдет, если при срыве колодки в попытке выехать из замерзшей лужи одна из них сорвется с креплений и заклинит весь барабан, который придется полностью перебирать.Авторы материала также напоминают, что длительные попытки вырваться из ледяной ловушки могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач и порче ремня на машинах с вариатором.

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

https://ria.ru/20210220/avto-1598258960.html

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россия, авто, общество