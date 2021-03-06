https://ria.ru/20210306/avto-1600171161.html
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Портал "Автовзгляд" предупредил водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T05:05
2021-03-06T05:05
2021-03-06T05:05
россия
авто
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" предупредил водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля.Во время перепадов погоды авторы материала предостерегают автолюбителей от ночной стоянки в луже. Портал предупреждает, что если вода замерзнет, то уехать с парковки станет непростой задачей для водителя. Издание напомнило, что если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В таком случае, даже если одна сторона авто останется на укатанном снегу, может случиться ситуация, когда колесо начнет буксовать, "раскапывая" снег до льда, а то, которое в луже — и с места не сдвинется. В особо тяжелых случаях придется либо ломом и лопатой разбить лед, либо просить других автолюбителей потянуть машину тросом.Барабанные задние тормоза, как отмечает материал, и вовсе могут заклинить в такой ситуации. Это произойдет, если при срыве колодки в попытке выехать из замерзшей лужи одна из них сорвется с креплений и заклинит весь барабан, который придется полностью перебирать.Авторы материала также напоминают, что длительные попытки вырваться из ледяной ловушки могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач и порче ремня на машинах с вариатором.
https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Портал "Автовзгляд
" предупредил водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля
.
Во время перепадов погоды авторы материала предостерегают автолюбителей от ночной стоянки в луже. Портал предупреждает, что если вода замерзнет, то уехать с парковки станет непростой задачей для водителя.
Издание напомнило, что если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В таком случае, даже если одна сторона авто останется на укатанном снегу, может случиться ситуация, когда колесо начнет буксовать, "раскапывая" снег до льда, а то, которое в луже — и с места не сдвинется. В особо тяжелых случаях придется либо ломом и лопатой разбить лед, либо просить других автолюбителей потянуть машину тросом.
Барабанные задние тормоза, как отмечает материал, и вовсе могут заклинить в такой ситуации. Это произойдет, если при срыве колодки в попытке выехать из замерзшей лужи одна из них сорвется с креплений и заклинит весь барабан, который придется полностью перебирать.
Авторы материала также напоминают, что длительные попытки вырваться из ледяной ловушки могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач и порче ремня на машинах с вариатором.