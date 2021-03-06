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Участники акции оппозиции прошли мимо резиденции Пашиняна
Участники акции оппозиции прошли мимо резиденции Пашиняна
Участники шествия оппозиции в Ереване прошли мимо резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T16:58
2021-03-06T17:04
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване прошли мимо резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Участники шествия скандировали оскорбительные лозунги в адрес премьера.В шествии участвует несколько тысяч человек. Пройдя мимо резиденции премьера, они отправились в центр города.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Участники акции оппозиции прошли мимо резиденции Пашиняна

16:58 06.03.2021 (обновлено: 17:04 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване прошли мимо резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия скандировали оскорбительные лозунги в адрес премьера.
В шествии участвует несколько тысяч человек. Пройдя мимо резиденции премьера, они отправились в центр города.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Ситуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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