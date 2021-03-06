https://ria.ru/20210306/armeniya-1600215315.html

Участники акции оппозиции прошли мимо резиденции Пашиняна

Участники акции оппозиции прошли мимо резиденции Пашиняна

Участники шествия оппозиции в Ереване прошли мимо резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:58

2021-03-06T16:58

2021-03-06T17:04

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване прошли мимо резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Участники шествия скандировали оскорбительные лозунги в адрес премьера.В шествии участвует несколько тысяч человек. Пройдя мимо резиденции премьера, они отправились в центр города.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html

ереван

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире