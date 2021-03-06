https://ria.ru/20210306/armeniya-1600214741.html

Президент Армении запросил встречу с оппозицией

Президент Армении запросил встречу с оппозицией

Представитель оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ишхан... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:53

2021-03-06T16:53

2021-03-06T16:53

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Представитель оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ишхан Сагателян сообщил в субботу, что президент страны Армен Саркисян запросил встречу с оппозиционерами 7 марта.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.По его словам, в ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд. "У нас пока нет окончательного ответа, есть срок до понедельника. Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия", - сказал он. Политик также призвал начальника генштаба не покидать свой пост.Ранее президент отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.

https://ria.ru/20210304/armeniya-1599879973.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире