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Полиция взяла резиденцию президента Армении под усиленную охрану

Полиция взяла резиденцию президента Армении под усиленную охрану

В Ереване полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:18

2021-03-06T16:18

2021-03-06T18:05

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. В Ереване полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента, передает корреспондент РИА Новости.Митинг оппозиции проходит в 500 метрах от резиденции, у здания парламента. В нем участвуют несколько тысяч человек. Они требуют от президента поддержать Генштаб и не подписывать указ премьера об увольнении его главы.С этим требованием участники митинга направились к резиденции президента. Они также прошли мимо резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, скандируя оскорбительные лозунги. Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как Пашинян усомнился в боеспособности российских "Искандеров". Заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял его слова, за что, как сообщали СМИ, премьер отправил его в отставку. Затем Пашинян потребовал уволить и начальника Генштаба Оника Гаспаряна, но президент Армен Саркисян отказался подписывать этот указ.Генштаб, со своей стороны, выступил с требованием отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выходить на улицы. На улицы вышла и оппозиция, которая возвела баррикады и разбила палаточный лагерь у здания парламента.Несколько дней спустя Пашинян признал, что по поводу "Искандеров" его дезинформировали, однако вопрос об отставке главы Генштаба остался в силе. По Конституции президент должен либо подписать вторично направленный ему премьером проект указа об отставке военачальника, либо оспорить его в Конституционном суде. Если он не сделает ни того ни другого, указ вступает в силу автоматически. Саркисян указ подписывать не стал, но оспорил в Конституционном суде не этот документ, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего".

ереван

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Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента, к которой обещали прийти митингующие 2021-03-06T16:18 true PT0M26S

Вертолет летает над центром Еревана Вертолет летает над центром Еревана, где проходят митинги против премьера Никола Пашиняна. К месту проведения митинга стянули значительные силы полиции. 2021-03-06T16:18 true PT0M12S

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армен саркисян, ереван, армения, в мире