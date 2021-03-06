https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html

Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации

Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации

Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:33

2021-03-06T11:33

2021-03-06T11:39

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших."По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев)", - отметил Лиознов.

https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html

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2021

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