https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:33
2021-03-06T11:33
2021-03-06T11:39
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших."По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев)", - отметил Лиознов.
https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество