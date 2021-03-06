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Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:33
2021-03-06T11:39
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших."По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев)", - отметил Лиознов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации

11:33 06.03.2021 (обновлено: 11:39 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию.  Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания", - рассказал Лиознов на Конгрессе педиатров России.
Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших.
"По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев)", - отметил Лиознов.
Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат
 
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