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Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией
Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией
Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:02
2021-03-05T15:02
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сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.По словам Собянина, год назад город был в сложной ситуации, было много страхов и опасений за здоровье близких. Теперь же, по словам мэра, есть понимание, как бороться с пандемией, и есть возможность с уверенностью смотреть в будущее."Все отрасли (Москвы), в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли", - сказал Собянин."Наши женщины рисковали своим здоровьем, но выполняли свой долг, делали это с большой душой и талантом. Хотелось бы сказать вам слова благодарности: спасибо большое. С заслуженными наградами и с 8 марта", - сказал Собянин.Среди награждённых женщин почётную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина алферова, сергей собянин, москва, общество

Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией

15:02 05.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в городе Волжский
Госпиталь для больных COVID-19 в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.

"Нынешнее 8 марта, у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но, очевидно, что ситуация значительно лучше и, самое главное, что мы стали сильнее и сплочённее... Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам", - отметил мэр.

По словам Собянина, год назад город был в сложной ситуации, было много страхов и опасений за здоровье близких. Теперь же, по словам мэра, есть понимание, как бороться с пандемией, и есть возможность с уверенностью смотреть в будущее.
"Все отрасли (Москвы), в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли", - сказал Собянин.
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"Наши женщины рисковали своим здоровьем, но выполняли свой долг, делали это с большой душой и талантом. Хотелось бы сказать вам слова благодарности: спасибо большое. С заслуженными наградами и с 8 марта", - сказал Собянин.
Среди награждённых женщин почётную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.
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