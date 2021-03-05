https://ria.ru/20210305/zhenschiny-1600086904.html

Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией

Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией

Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:02

2021-03-05T15:02

2021-03-05T15:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ирина алферова

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.По словам Собянина, год назад город был в сложной ситуации, было много страхов и опасений за здоровье близких. Теперь же, по словам мэра, есть понимание, как бороться с пандемией, и есть возможность с уверенностью смотреть в будущее."Все отрасли (Москвы), в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли", - сказал Собянин."Наши женщины рисковали своим здоровьем, но выполняли свой долг, делали это с большой душой и талантом. Хотелось бы сказать вам слова благодарности: спасибо большое. С заслуженными наградами и с 8 марта", - сказал Собянин.Среди награждённых женщин почётную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.

https://ria.ru/20210304/putin-1599948921.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина алферова, сергей собянин, москва, общество