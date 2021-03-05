Собянин отметил роль женщин в борьбе с пандемией
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Испытания, с которыми столкнулась Москва во время пандемии, были пройдены, в том числе, благодаря женщинам, сказал мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.
"Нынешнее 8 марта, у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но, очевидно, что ситуация значительно лучше и, самое главное, что мы стали сильнее и сплочённее... Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам", - отметил мэр.
По словам Собянина, год назад город был в сложной ситуации, было много страхов и опасений за здоровье близких. Теперь же, по словам мэра, есть понимание, как бороться с пандемией, и есть возможность с уверенностью смотреть в будущее.
"Все отрасли (Москвы), в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли", - сказал Собянин.
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"Наши женщины рисковали своим здоровьем, но выполняли свой долг, делали это с большой душой и талантом. Хотелось бы сказать вам слова благодарности: спасибо большое. С заслуженными наградами и с 8 марта", - сказал Собянин.
Среди награждённых женщин почётную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.