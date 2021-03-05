https://ria.ru/20210305/yazyk-1600035996.html

Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке

Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке

На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:39

2021-03-05T10:39

2021-03-05T10:46

европейская солидарность

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.В партии заявили, что депутат выступал "на языке страны-агрессора" и игнорировал замечания от коллег. Сам Дорошенко на своей странице в Facebook рассказал, что использовал русский язык из-за волнения.Депутат пообещал в будущем общаться на публике только на украинском языке, однако признал, что является русскоязычным, как и "большинство харьковчан".Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. Документ предусматривает штрафы чиновникам за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно). С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

https://ria.ru/20210302/avakov-1599677174.html

https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

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европейская солидарность, украина, в мире