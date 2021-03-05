Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
10:39 05.03.2021 (обновлено: 10:46 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.
В партии заявили, что депутат выступал "на языке страны-агрессора" и игнорировал замечания от коллег.
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Сам Дорошенко на своей странице в Facebook рассказал, что использовал русский язык из-за волнения.
"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском. Хочу извиниться перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", - написал он.
Депутат пообещал в будущем общаться на публике только на украинском языке, однако признал, что является русскоязычным, как и "большинство харьковчан".
Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. Документ предусматривает штрафы чиновникам за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно). С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
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