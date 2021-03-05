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Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:39
2021-03-05T10:46
европейская солидарность
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.В партии заявили, что депутат выступал "на языке страны-агрессора" и игнорировал замечания от коллег. Сам Дорошенко на своей странице в Facebook рассказал, что использовал русский язык из-за волнения.Депутат пообещал в будущем общаться на публике только на украинском языке, однако признал, что является русскоязычным, как и "большинство харьковчан".Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. Документ предусматривает штрафы чиновникам за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно). С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
https://ria.ru/20210302/avakov-1599677174.html
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европейская солидарность, украина, в мире

Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке

10:39 05.03.2021 (обновлено: 10:46 05.03.2021)
 
© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Украине депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции после выступления на русском языке, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.
В партии заявили, что депутат выступал "на языке страны-агрессора" и игнорировал замечания от коллег.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Аваков заявил, что не отдаст русский язык России
Сам Дорошенко на своей странице в Facebook рассказал, что использовал русский язык из-за волнения.
"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском. Хочу извиниться перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", - написал он.
Депутат пообещал в будущем общаться на публике только на украинском языке, однако признал, что является русскоязычным, как и "большинство харьковчан".
Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. Документ предусматривает штрафы чиновникам за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно). С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
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