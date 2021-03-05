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Тюменская область
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Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы
Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы
В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:20
2021-03-05T10:20
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, вопрос о выделении социальной помощи рассматривался на заседании президиума регионального правительства. По итогам заседания глава региона подписал соответствующие документы."Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы воинов Победы.Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в сумме 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату", - написал губернатор на личных страницах в социальных сетях.
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александр моор

Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы

10:20 05.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор.
По его словам, вопрос о выделении социальной помощи рассматривался на заседании президиума регионального правительства. По итогам заседания глава региона подписал соответствующие документы.
Стройка - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:27Тюменская область
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"Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы воинов Победы.
Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в сумме 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату", - написал губернатор на личных страницах в социальных сетях.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
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