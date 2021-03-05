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Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы

Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы

В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:20

2021-03-05T10:20

2021-03-05T10:20

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, вопрос о выделении социальной помощи рассматривался на заседании президиума регионального правительства. По итогам заседания глава региона подписал соответствующие документы."Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы воинов Победы.Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в сумме 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату", - написал губернатор на личных страницах в социальных сетях.

https://ria.ru/20210304/stroyka-1599868577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор