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Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы
Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы
В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:20
2021-03-05T10:20
2021-03-05T10:20
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, вопрос о выделении социальной помощи рассматривался на заседании президиума регионального правительства. По итогам заседания глава региона подписал соответствующие документы."Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы воинов Победы.Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в сумме 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату", - написал губернатор на личных страницах в социальных сетях.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости
. В бюджете Тюменской области зарезервированы более 170 миллионов рублей на выплаты жителям области ко Дню Победы, сообщил губернатор области Александр Моор
.
По его словам, вопрос о выделении социальной помощи рассматривался на заседании президиума регионального правительства. По итогам заседания глава региона подписал соответствующие документы.
"Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы воинов Победы.
Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в сумме 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату", - написал губернатор на личных страницах в социальных сетях.