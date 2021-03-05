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Россиян ждут длинные выходные
Россиян ждут длинные выходные
Жители России будут отдыхать с 6 по 8 марта, указывается в календаре выходных дней Роструда. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:33
2021-03-05T09:33
2021-03-05T12:02
8 марта
праздники
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жители России будут отдыхать с 6 по 8 марта, указывается в календаре выходных дней Роструда.В этом году 8 Марта приходится на понедельник.Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.Всего в 2021-м будет семь коротких рабочих недель. Последняя завершится в четверг, 30 декабря.
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РИА Новости
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8 марта, праздники, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество