https://ria.ru/20210305/vykhodnye-1600025014.html

Россиян ждут длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные

Жители России будут отдыхать с 6 по 8 марта, указывается в календаре выходных дней Роструда. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:33

2021-03-05T09:33

2021-03-05T12:02

8 марта

праздники

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жители России будут отдыхать с 6 по 8 марта, указывается в календаре выходных дней Роструда.В этом году 8 Марта приходится на понедельник.Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.Всего в 2021-м будет семь коротких рабочих недель. Последняя завершится в четверг, 30 декабря.

россия

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2021

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8 марта, праздники, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество