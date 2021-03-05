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В Кремле рассказали об увеличении числа личных встреч у Путина
В Кремле рассказали об увеличении числа личных встреч у Путина
В Кремле сообщили, что прямые контакты у президента России Владимира Путина постепенно нарастают при строгом соблюдении эпидемиологических мер. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:19
2021-03-05T13:19
2021-03-05T13:19
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле сообщили, что прямые контакты у президента России Владимира Путина постепенно нарастают при строгом соблюдении эпидемиологических мер."Если вы заметили, в последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий с непосредственными прямыми контактами. Действительно, и вчера тоже было. Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться постепенно с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. И, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, значит ли частичное личное присутствие волонтеров на встрече с президентом накануне, что Путин возвращается к живому общению.
https://ria.ru/20210305/pozdravlenie-1600063549.html
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