https://ria.ru/20210305/vstrechi-1600065269.html

В Кремле рассказали об увеличении числа личных встреч у Путина

В Кремле рассказали об увеличении числа личных встреч у Путина

В Кремле сообщили, что прямые контакты у президента России Владимира Путина постепенно нарастают при строгом соблюдении эпидемиологических мер. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:19

2021-03-05T13:19

2021-03-05T13:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599966304_0:161:2950:1820_1920x0_80_0_0_e43b33b38341324a8929879d5e98ae99.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле сообщили, что прямые контакты у президента России Владимира Путина постепенно нарастают при строгом соблюдении эпидемиологических мер."Если вы заметили, в последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий с непосредственными прямыми контактами. Действительно, и вчера тоже было. Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться постепенно с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. И, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, значит ли частичное личное присутствие волонтеров на встрече с президентом накануне, что Путин возвращается к живому общению.

https://ria.ru/20210305/pozdravlenie-1600063549.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество