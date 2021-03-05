https://ria.ru/20210305/vrag-1600160741.html

Посол России отметил роль Лондона в создании образа врага в лице России

Посол России отметил роль Лондона в создании образа врага в лице России

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что Лондон играет серьёзную роль в противостоянии России и формировании из нее на Западе образа врага. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:57

2021-03-05T21:57

2021-03-05T21:57

россия

андрей келин

нато

великобритания

лондон

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что Лондон играет серьёзную роль в противостоянии России и формировании из нее на Западе образа врага."Роль Британии велика", - подтвердил он, отвечая на вопрос, не является ли Британия центром в попытках ограничить Россию, противостоять ей."Мы каждый день, действительно, читаем гадости в британской прессе в огромном количестве", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, и отвергали обвинения Запада в кибератаках, дестабилизирующем поведении и вмешательстве в демократические процессы.

https://ria.ru/20210305/london-1600156888.html

россия

великобритания

лондон

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2021

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россия, андрей келин, нато, великобритания, лондон, в мире