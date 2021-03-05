https://ria.ru/20210305/vkontakte-1600077103.html

ВКонтакте представила трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой

ВКонтакте представила трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой

ВКонтакте представила трибьют-альбом "Я — голос ваш", посвящённый Анне Ахматовой. Сборник вышел 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы. Всего в записи... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:13

2021-03-05T14:13

2021-03-05T15:17

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ВКонтакте представила трибьют-альбом "Я — голос ваш", посвящённый Анне Ахматовой. Сборник вышел 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы. Всего в записи приняли участие десять артисток: Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова. К проекту присоединились и другие участницы. Свой вклад в создание альбома внесли фотограф Ксения Засецкая, а также команда Марины Рой: они отвечали за образы исполнительниц.ВКонтакте выбрала название "Я — голос ваш" по мотивам первых слов произведения "Многим", написанного Анной Ахматовой в 1922 году. Альбом опубликовали 5 марта, спустя 55 лет со дня смерти поэтессы. Он состоит из десяти композиций, стихотворения для которых участницы проекта выбирали самостоятельно.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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