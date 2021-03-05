https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html

Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам

Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам

Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:16

2021-03-05T02:16

2021-03-05T02:16

артем тузов

россия

вклады

общество

экономика

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25 процента. Сейчас экономика восстанавливается, и регулятор подает сигналы, что в перспективе ключевая ставка может быть повышена, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Затем и российские банки увеличат ставки по вкладам, тем самым способствуя привлечению клиентов и наращиванию объема ликвидности. Оптимально, когда ставки по депозитам дают возможность получения прибыли, тогда как на текущий момент они уходят в отрицательную зону, говорит Тузов.По его оценке, при ключевой ставке выше 5,5-6 процентов ставки по депозитам вырастут до аналогичного уровня.

https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем тузов, россия, вклады, общество, экономика