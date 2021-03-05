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Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:16
2021-03-05T02:16
артем тузов
россия
вклады
общество
экономика
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25 процента. Сейчас экономика восстанавливается, и регулятор подает сигналы, что в перспективе ключевая ставка может быть повышена, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Затем и российские банки увеличат ставки по вкладам, тем самым способствуя привлечению клиентов и наращиванию объема ликвидности. Оптимально, когда ставки по депозитам дают возможность получения прибыли, тогда как на текущий момент они уходят в отрицательную зону, говорит Тузов.По его оценке, при ключевой ставке выше 5,5-6 процентов ставки по депозитам вырастут до аналогичного уровня.
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артем тузов, россия, вклады, общество, экономика

Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам

02:16 05.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25 процента. Сейчас экономика восстанавливается, и регулятор подает сигналы, что в перспективе ключевая ставка может быть повышена, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"До конца года она может вырасти до 5-5,5 процента, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7-4,2 процента", – отмечает финансист.
Затем и российские банки увеличат ставки по вкладам, тем самым способствуя привлечению клиентов и наращиванию объема ликвидности. Оптимально, когда ставки по депозитам дают возможность получения прибыли, тогда как на текущий момент они уходят в отрицательную зону, говорит Тузов.
По его оценке, при ключевой ставке выше 5,5-6 процентов ставки по депозитам вырастут до аналогичного уровня.
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