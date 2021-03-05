https://ria.ru/20210305/vino-1600102201.html

В России появилось приложение для инвестиций в вина

В России появилось приложение для инвестиций в вина

Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:02

2021-03-05T16:02

2021-03-05T16:02

франция

италия

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/96/1561749662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0667819bc6acfbd9972c7832ee41bc16.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.В настоящее время приложение доступно в 173 странах мира. Платформа позволяет пользователям проводить операции по приобретению, хранению и продаже вин на онлайн-торгах. Вложения для использования сервиса - от 100 евро. Инвестиции возможны в двух форматах: вложения в коллекции вин и быстрая продажа на живых торгах.Пользователи приложения могут также заказать доставку приобретенных вин к себе домой или оставить их на хранение на таможенных складах сервиса с заморозкой НДС (налог при продаже фиксируется не по рыночной цене, а по стоимости вина на момент приобретения партии).Гендиректор и сооснователь платформы Ингрид Бродин отметила, что с момента запуска в Италии и Франции сервис приобрел большую популярность не только среди опытных инвесторов на рынке вин, но и у большого количества молодых предпринимателей. "В России мы ожидаем не меньшие показатели успеха, так как инвестиции в вино менее рискованны по сравнению с традиционными финансовыми рынками и имеют высокие показатели по прибыльности", - сказала Бродин, которую цитирует пресс-служба сервиса.

https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html

https://ria.ru/20210228/investitsii-1599293636.html

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, италия, технологии, экономика