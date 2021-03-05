https://ria.ru/20210305/vino-1600102201.html
В России появилось приложение для инвестиций в вина
В России появилось приложение для инвестиций в вина
Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:02
2021-03-05T16:02
2021-03-05T16:02
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италия
технологии
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.В настоящее время приложение доступно в 173 странах мира. Платформа позволяет пользователям проводить операции по приобретению, хранению и продаже вин на онлайн-торгах. Вложения для использования сервиса - от 100 евро. Инвестиции возможны в двух форматах: вложения в коллекции вин и быстрая продажа на живых торгах.Пользователи приложения могут также заказать доставку приобретенных вин к себе домой или оставить их на хранение на таможенных складах сервиса с заморозкой НДС (налог при продаже фиксируется не по рыночной цене, а по стоимости вина на момент приобретения партии).Гендиректор и сооснователь платформы Ингрид Бродин отметила, что с момента запуска в Италии и Франции сервис приобрел большую популярность не только среди опытных инвесторов на рынке вин, но и у большого количества молодых предпринимателей. "В России мы ожидаем не меньшие показатели успеха, так как инвестиции в вино менее рискованны по сравнению с традиционными финансовыми рынками и имеют высокие показатели по прибыльности", - сказала Бродин, которую цитирует пресс-служба сервиса.
https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html
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РИА Новости
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франция, италия, технологии, экономика
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Платформа Vindome была создана в 2020 году командой экспертов по инвестициям в технологические стартапы и профессионалов глобального рынка вин. Стоимость разработки сервиса составила более 1 миллиона евро ... . Лид инвестором в проект выступила Виктория Палатник, сооснователь и управляющий партнер Massa Group", - напомнили в сервисе.
В настоящее время приложение доступно в 173 странах мира. Платформа позволяет пользователям проводить операции по приобретению, хранению и продаже вин на онлайн-торгах. Вложения для использования сервиса - от 100 евро. Инвестиции возможны в двух форматах: вложения в коллекции вин и быстрая продажа на живых торгах.
"В первом случае пользователи платформы покупают специально подобранные коллекции вин, в которые включены сочетания марочных сортов на разный бюджет и с разным периодом окупаемости вложенных средств. Живые торги Vindome - это маркетплейс, при помощи которого инвесторы могут просматривать сотни предложений по купле-продаже вин и совершать сделки в режиме реального времени", - указали в сервисе.
Пользователи приложения могут также заказать доставку приобретенных вин к себе домой или оставить их на хранение на таможенных складах сервиса с заморозкой НДС (налог при продаже фиксируется не по рыночной цене, а по стоимости вина на момент приобретения партии).
Гендиректор и сооснователь платформы Ингрид Бродин отметила, что с момента запуска в Италии
и Франции
сервис приобрел большую популярность не только среди опытных инвесторов на рынке вин, но и у большого количества молодых предпринимателей. "В России мы ожидаем не меньшие показатели успеха, так как инвестиции в вино менее рискованны по сравнению с традиционными финансовыми рынками и имеют высокие показатели по прибыльности", - сказала Бродин, которую цитирует пресс-служба сервиса.