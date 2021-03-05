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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600090834.html
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте
В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:17
2021-03-05T15:52
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор новосибирского научного центра "Вектор", разработавшего вакцину, Ринат Максютов.Как в свою очередь сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство разрешило использовать "ЭпиВакКорону" среди людей старше 60 лет.Производитель вакцины компания "Вектор-БиАльгам" планирует выпускать до пяти миллионов доз препарата в месяц.В начале года там уже запустили производство "ЭпиВакКороны" в ампулах, а 5 марта открылась линия розлива в форме шприц-доз. В ее запуске принял участие премьер-министр Михаил Мишустин."ЭпиВакКорона" — уже вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции.Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Эта технология позволила создать вакцину с высочайшей степенью безопасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор”
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, здоровье - общество, общество

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте

15:17 05.03.2021 (обновлено: 15:52 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса.
Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор новосибирского научного центра "Вектор", разработавшего вакцину, Ринат Максютов.
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Как в свою очередь сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство разрешило использовать "ЭпиВакКорону" среди людей старше 60 лет.
Производитель вакцины компания "Вектор-БиАльгам" планирует выпускать до пяти миллионов доз препарата в месяц.
В начале года там уже запустили производство "ЭпиВакКороны" в ампулах, а 5 марта открылась линия розлива в форме шприц-доз. В ее запуске принял участие премьер-министр Михаил Мишустин.
"ЭпиВакКорона" — уже вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Эта технология позволила создать вакцину с высочайшей степенью безопасности.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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