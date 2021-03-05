https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600090834.html

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте

В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:17

2021-03-05T15:17

2021-03-05T15:52

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор новосибирского научного центра "Вектор", разработавшего вакцину, Ринат Максютов.Как в свою очередь сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство разрешило использовать "ЭпиВакКорону" среди людей старше 60 лет.Производитель вакцины компания "Вектор-БиАльгам" планирует выпускать до пяти миллионов доз препарата в месяц.В начале года там уже запустили производство "ЭпиВакКороны" в ампулах, а 5 марта открылась линия розлива в форме шприц-доз. В ее запуске принял участие премьер-министр Михаил Мишустин."ЭпиВакКорона" — уже вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции.Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Эта технология позволила создать вакцину с высочайшей степенью безопасности.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор” Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 2021-03-05T15:17 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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