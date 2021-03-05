https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600090834.html
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется в марте
В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:17
2021-03-05T15:17
2021-03-05T15:52
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России во второй половине марта начнут применять препарат "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации населения от коронавируса.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор новосибирского научного центра "Вектор", разработавшего вакцину, Ринат Максютов.Как в свою очередь сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство разрешило использовать "ЭпиВакКорону" среди людей старше 60 лет.Производитель вакцины компания "Вектор-БиАльгам" планирует выпускать до пяти миллионов доз препарата в месяц.В начале года там уже запустили производство "ЭпиВакКороны" в ампулах, а 5 марта открылась линия розлива в форме шприц-доз. В ее запуске принял участие премьер-министр Михаил Мишустин."ЭпиВакКорона" — уже вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции.Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Эта технология позволила создать вакцину с высочайшей степенью безопасности.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html
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Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор”
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
2021-03-05T15:17
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