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"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет

"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет

Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:28

2021-03-05T11:28

2021-03-05T15:43

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона".Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, объяснили в ведомстве. Теперь в регистрационное досье "ЭпиВакКороны" внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше было ограничение по возрасту — от 18 до 60."ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".Она характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. В скором времени вакцина должна появиться в гражданском обороте, тогда у россиян появится выбор между ней и "Спутником V".В феврале "Вектор" направил результаты первой и второй фаз клинических исследований "ЭпиВакКороны" в зарубежные научные рецензируемые журналы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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