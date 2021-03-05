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"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет
"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет
Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:28
2021-03-05T15:43
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона".Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, объяснили в ведомстве. Теперь в регистрационное досье "ЭпиВакКороны" внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше было ограничение по возрасту — от 18 до 60."ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".Она характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. В скором времени вакцина должна появиться в гражданском обороте, тогда у россиян появится выбор между ней и "Спутником V".В феврале "Вектор" направил результаты первой и второй фаз клинических исследований "ЭпиВакКороны" в зарубежные научные рецензируемые журналы.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет

11:28 05.03.2021 (обновлено: 15:43 05.03.2021)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона".
Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, объяснили в ведомстве.
Теперь в регистрационное досье "ЭпиВакКороны" внесут изменения, которые позволят применять ее среди людей старше 60 лет. Раньше было ограничение по возрасту — от 18 до 60.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Она характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
В скором времени вакцина должна появиться в гражданском обороте, тогда у россиян появится выбор между ней и "Спутником V".
В феврале "Вектор" направил результаты первой и второй фаз клинических исследований "ЭпиВакКороны" в зарубежные научные рецензируемые журналы.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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