Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600041262.html
Словакия рассчитывает начать вакцинацию "Спутником V" через две недели
Словакия рассчитывает начать вакцинацию "Спутником V" через две недели
Словакия рассчитывает начать вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V" через две недели, заявил посол Словакии в РФ Любомир Регак в интервью... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:06
2021-03-05T12:05
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Словакия рассчитывает начать вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V" через две недели, заявил посол Словакии в РФ Любомир Регак в интервью РИА Новости.Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан"."Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется через две недели, после проверки поставленной партии нашими органами надзора над лекарствами. Как сообщил министр здравоохранения, со следующей недели будет открыта запись желающих привиться российской вакциной", - сказал посол.Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на период до конца августа 2021 года. Предусматривается, что полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач. Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, словакия, в мире

Словакия рассчитывает начать вакцинацию "Спутником V" через две недели

11:06 05.03.2021 (обновлено: 12:05 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Словакия рассчитывает начать вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V" через две недели, заявил посол Словакии в РФ Любомир Регак в интервью РИА Новости.
Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".
"Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется через две недели, после проверки поставленной партии нашими органами надзора над лекарствами. Как сообщил министр здравоохранения, со следующей недели будет открыта запись желающих привиться российской вакциной", - сказал посол.
Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на период до конца августа 2021 года. Предусматривается, что полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач. Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Читайте полный текст интервью >>>
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСловакияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния