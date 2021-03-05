https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600041262.html

Словакия рассчитывает начать вакцинацию "Спутником V" через две недели

Словакия рассчитывает начать вакцинацию "Спутником V" через две недели

Словакия рассчитывает начать вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V" через две недели, заявил посол Словакии в РФ Любомир Регак в интервью... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:06

2021-03-05T11:06

2021-03-05T12:05

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

словакия

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Словакия рассчитывает начать вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V" через две недели, заявил посол Словакии в РФ Любомир Регак в интервью РИА Новости.Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан"."Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется через две недели, после проверки поставленной партии нашими органами надзора над лекарствами. Как сообщил министр здравоохранения, со следующей недели будет открыта запись желающих привиться российской вакциной", - сказал посол.Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на период до конца августа 2021 года. Предусматривается, что полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач. Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Читайте полный текст интервью >>>

словакия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, словакия, в мире