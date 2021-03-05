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Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
Россиянки в поисках работы зачастую выбирают далеко не женские профессии – с их стороны вырос интерес к вакансиям строителей, машинистов и даже грузчиков,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:15
2021-03-05T03:15
россия
вакансии
москва
работа
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянки в поисках работы зачастую выбирают далеко не женские профессии – с их стороны вырос интерес к вакансиям строителей, машинистов и даже грузчиков, выяснил сервис "VK Работа", проанализировав в преддверии 8 марта женские отклики на вакансии.Как рассказали РИА Новости в "VK Работа", 8% откликов женщин приходится на вакансии грузчиков, водителей и заправщиков.При этом по сравнению с 2020 годом возросло количество откликов женщин на такие необычные для слабого пола вакансии, как строитель (рост на 457%), машинист (189%), монтажник (177%), инженер (124%) и слесарь (100%). "Интересно, что на эти вакансии откликаются, в основном, молодые девушки в возрасте 18-25 лет", - уточнили в "VK Работа".Отдельно компания отмечает интерес россиянок к строительной сфере: за год возросло вдвое количество откликов на вакансии отделочников (средняя зарплата в феврале - 78400 рублей), маляров (77000 рублей), плотников (53600 рублей), штукатуров (40700 рублей) и проектировщиков (40300 рублей).VK Работа (прежнее название - Worki) - основанный в 2017 году сервис для поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентирован на рынок "синих воротничков" - линейного персонала. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с "ВКонтакте" запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 - совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа".
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россия, вакансии, москва, работа, общество

Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок

03:15 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россиянки в поисках работы зачастую выбирают далеко не женские профессии – с их стороны вырос интерес к вакансиям строителей, машинистов и даже грузчиков, выяснил сервис "VK Работа", проанализировав в преддверии 8 марта женские отклики на вакансии.
Как рассказали РИА Новости в "VK Работа", 8% откликов женщин приходится на вакансии грузчиков, водителей и заправщиков.
При этом по сравнению с 2020 годом возросло количество откликов женщин на такие необычные для слабого пола вакансии, как строитель (рост на 457%), машинист (189%), монтажник (177%), инженер (124%) и слесарь (100%). "Интересно, что на эти вакансии откликаются, в основном, молодые девушки в возрасте 18-25 лет", - уточнили в "VK Работа".
Отдельно компания отмечает интерес россиянок к строительной сфере: за год возросло вдвое количество откликов на вакансии отделочников (средняя зарплата в феврале - 78400 рублей), маляров (77000 рублей), плотников (53600 рублей), штукатуров (40700 рублей) и проектировщиков (40300 рублей).
VK Работа (прежнее название - Worki) - основанный в 2017 году сервис для поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентирован на рынок "синих воротничков" - линейного персонала. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с "ВКонтакте" запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 - совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа".
Газета Работа на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 04:06
Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
 
РоссиявакансииМоскваРаботаОбщество
 
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