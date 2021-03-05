Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/ukraina-1600158534.html
Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать
Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать
Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:26
2021-03-05T23:25
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
youtube
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595864714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e7f50b0dfe53b0ed65e694e23f63410.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.На телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ."Мы верим, что честный и непредвзятый сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", - добавили на канале.Ранее журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.Позднее в пресс-службе телеканала "112 Украина" заявили, что трансляция канала на YouTube восстановлена."Перший Незалежний" можно снова смотреть на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599172933.html
https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595864714_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_23e0b1b3bd22ed953929d17d12ce3025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире

Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать

21:26 05.03.2021 (обновлено: 23:25 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

"Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте телеканала.

На телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 20:23
На Украине отключили канал, созданный журналистами закрытых СМИ
"Мы верим, что честный и непредвзятый сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", - добавили на канале.
Ранее журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.
Позднее в пресс-службе телеканала "112 Украина" заявили, что трансляция канала на YouTube восстановлена.
"Перший Незалежний" можно снова смотреть на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 22:20
Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукYouTubeВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния