https://ria.ru/20210305/ukraina-1600158534.html

Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать

Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать

Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:26

2021-03-05T21:26

2021-03-05T23:25

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.На телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ."Мы верим, что честный и непредвзятый сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", - добавили на канале.Ранее журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.Позднее в пресс-службе телеканала "112 Украина" заявили, что трансляция канала на YouTube восстановлена."Перший Незалежний" можно снова смотреть на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599172933.html

https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире