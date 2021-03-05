Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать
21:26 05.03.2021 (обновлено: 23:25 05.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
"Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте телеканала.
На телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ.
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"Мы верим, что честный и непредвзятый сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", - добавили на канале.
Ранее журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.
Позднее в пресс-службе телеканала "112 Украина" заявили, что трансляция канала на YouTube восстановлена.
"Перший Незалежний" можно снова смотреть на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
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