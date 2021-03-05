Бальбек оценил слова Кравчука о единственном способе "сохранить" Украину
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о единственном способе "сохранить" Украину, заявил, что "переобувание под новые лозунги" стало фирменным стилем украинских политиков.
Ранее Кравчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов.
"Странно слышать это от политика, который еще восемь лет (назад - ред.) выступал по всей стране с лозунгом: "НАТО - Оно нам надо?" Но переобувание под новые лозунги - это уже фирменный стиль украинских политиков. И еще - мы не станем сидеть сложа руки и ждать, когда американцы разместят на территории Украины свои ракеты, действовать будем на упреждение, и останется ли в ходе этого противостояния государство Украина - большой вопрос. Так что отвечу Кравчуку его словами: "Оно вам надо?" - заявил РИА Новости Бальбек.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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