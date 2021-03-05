https://ria.ru/20210305/ukraina-1600119177.html

Бальбек оценил слова Кравчука о единственном способе "сохранить" Украину

Бальбек оценил слова Кравчука о единственном способе "сохранить" Украину

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о единственном способе "сохранить"... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:28

2021-03-05T17:28

2021-03-05T17:28

руслан бальбек

леонид кравчук

госдума рф

верховная рада украины

нато

финляндия

иордания

грузия

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о единственном способе "сохранить" Украину, заявил, что "переобувание под новые лозунги" стало фирменным стилем украинских политиков.Ранее Кравчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов."Странно слышать это от политика, который еще восемь лет (назад - ред.) выступал по всей стране с лозунгом: "НАТО - Оно нам надо?" Но переобувание под новые лозунги - это уже фирменный стиль украинских политиков. И еще - мы не станем сидеть сложа руки и ждать, когда американцы разместят на территории Украины свои ракеты, действовать будем на упреждение, и останется ли в ходе этого противостояния государство Украина - большой вопрос. Так что отвечу Кравчуку его словами: "Оно вам надо?" - заявил РИА Новости Бальбек.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210303/donbass-1599782860.html

https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html

финляндия

иордания

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, нато, финляндия, иордания, грузия, в мире