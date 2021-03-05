https://ria.ru/20210305/ukraina-1600055321.html

В офисе Зеленского заявили о провоцировании украинской армии в Донбассе

В офисе Зеленского заявили о провоцировании украинской армии в Донбассе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:28

2021-03-05T12:28

2021-03-05T12:58

андрей ермак

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.ВС Украины будут максимально придерживаться режима тишины в Донбассе, но готовы дать отпор в случае провокаций, также заявил он.При этом он отметил, что за время конфликта в Донбассе погибли около 14 тысяч человек, более 2 миллионов людей стали переселенцами.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире