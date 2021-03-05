В офисе Зеленского заявили о провоцировании украинской армии в Донбассе
12:28 05.03.2021 (обновлено: 12:58 05.03.2021)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.
"Последние месяцы, последние недели мы наблюдаем эскалацию конфликта. То есть, по нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины для того, чтобы прекратить режим прекращения огня", - сказал Ермак в ходе онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики.
ВС Украины будут максимально придерживаться режима тишины в Донбассе, но готовы дать отпор в случае провокаций, также заявил он.
При этом он отметил, что за время конфликта в Донбассе погибли около 14 тысяч человек, более 2 миллионов людей стали переселенцами.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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