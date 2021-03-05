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Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:22
2021-03-05T02:28
игорь матович
россия
павел климкин
чехословакия
закарпатская область
москва
республика крым
венгрия
украина
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"Второй Крым": на Украине испугались потери западной части страны
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину, выразив опасение, что регион может стать "вторым Крымом".Во вторник Матович в интервью радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".Климкин выразил мнение, что шутка словацкого премьера — это шутка "по Фрейду", и "в некоторых головах" существует мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.Политик также призвал к формированию отдельной стратегии и постоянной работы для того, чтобы в Закарпатье было "больше Украины".Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион является одной из областей Украины.
https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599938787.html
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игорь матович, россия, павел климкин, чехословакия, закарпатская область, москва, республика крым, венгрия, украина, в мире

Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"

02:22 05.03.2021 (обновлено: 02:28 05.03.2021)
 
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину, выразив опасение, что регион может стать "вторым Крымом".
Во вторник Матович в интервью радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".
Климкин выразил мнение, что шутка словацкого премьера — это шутка "по Фрейду", и "в некоторых головах" существует мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.
"Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", — написал Климкин.
Политик также призвал к формированию отдельной стратегии и постоянной работы для того, чтобы в Закарпатье было "больше Украины".
Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион является одной из областей Украины.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 15:59
Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье
 
Игорь МатовичРоссияПавел КлимкинЧехословакияЗакарпатская областьМоскваРеспублика КрымВенгрияУкраинаВ мире
 
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