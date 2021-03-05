https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html

Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"

Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:22

2021-03-05T02:22

2021-03-05T02:28

игорь матович

россия

павел климкин

чехословакия

закарпатская область

москва

республика крым

венгрия

украина

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"Второй Крым": на Украине испугались потери западной части страны

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину, выразив опасение, что регион может стать "вторым Крымом".Во вторник Матович в интервью радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".Климкин выразил мнение, что шутка словацкого премьера — это шутка "по Фрейду", и "в некоторых головах" существует мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.Политик также призвал к формированию отдельной стратегии и постоянной работы для того, чтобы в Закарпатье было "больше Украины".Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион является одной из областей Украины.

https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599938787.html

россия

чехословакия

закарпатская область

москва

республика крым

венгрия

украина

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