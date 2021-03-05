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В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Американские сейсмологи зарегистрировали первое цунами, возникшее после землетрясения в Тихом океане. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:39
2021-03-05T01:39
2021-03-05T01:52
сильное землетрясение у архипелага кермадек
тихий океан
москва
вануату
новая каледония
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские сейсмологи зарегистрировали первое цунами, возникшее после землетрясения в Тихом океане.Ранее у берегов новозеландского архипелага Кермадек произошла серия подземных толчков, самый мощный из них был магнитудой 8,1.Согласно сводке Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны высотой 0,03 метра зафиксированы в районе Нукуалофа — столицы тихоокеанского королевства Тонга.Ранее угроза цунами высотой до трех метров была объявлена для Вануату и Новой Каледонии.Для целого ряда тихоокеанских государств объявлена угроза стихийного бедствия с волнами высотой до метра.
https://ria.ru/20210305/tsunami-1600007558.html
тихий океан
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сильное землетрясение у архипелага кермадек, тихий океан, москва, вануату, новая каледония, в мире
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские сейсмологи зарегистрировали первое цунами, возникшее после землетрясения в Тихом океане.
Ранее у берегов новозеландского архипелага Кермадек произошла серия подземных толчков, самый мощный из них был магнитудой 8,1.
Согласно сводке Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны высотой 0,03 метра зафиксированы в районе Нукуалофа — столицы тихоокеанского королевства Тонга.
Ранее угроза цунами высотой до трех метров была объявлена для Вануату и Новой Каледонии.
Для целого ряда тихоокеанских государств объявлена угроза стихийного бедствия с волнами высотой до метра.