https://ria.ru/20210305/tsunami-1600009843.html

В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения

В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения

Американские сейсмологи зарегистрировали первое цунами, возникшее после землетрясения в Тихом океане. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:39

2021-03-05T01:39

2021-03-05T01:52

сильное землетрясение у архипелага кермадек

тихий океан

москва

вануату

новая каледония

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские сейсмологи зарегистрировали первое цунами, возникшее после землетрясения в Тихом океане.Ранее у берегов новозеландского архипелага Кермадек произошла серия подземных толчков, самый мощный из них был магнитудой 8,1.Согласно сводке Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны высотой 0,03 метра зафиксированы в районе Нукуалофа — столицы тихоокеанского королевства Тонга.Ранее угроза цунами высотой до трех метров была объявлена для Вануату и Новой Каледонии.Для целого ряда тихоокеанских государств объявлена угроза стихийного бедствия с волнами высотой до метра.

https://ria.ru/20210305/tsunami-1600007558.html

тихий океан

москва

вануату

новая каледония

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2021

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сильное землетрясение у архипелага кермадек, тихий океан, москва, вануату, новая каледония, в мире