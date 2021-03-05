https://ria.ru/20210305/tsunami-1600007558.html
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:24
2021-03-05T00:24
2021-03-05T01:41
сильное землетрясение у архипелага кермадек
тихий океан
москва
новая зеландия
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.
https://ria.ru/20210303/zemletryasenie-1599745275.html
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сильное землетрясение у архипелага кермадек, тихий океан, москва, новая зеландия, землетрясение, в мире