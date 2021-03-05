https://ria.ru/20210305/tsunami-1600007558.html

В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:24

2021-03-05T00:24

2021-03-05T01:41

сильное землетрясение у архипелага кермадек

тихий океан

москва

новая зеландия

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b05aa469c44f44541418f0a643a8de.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.

https://ria.ru/20210303/zemletryasenie-1599745275.html

тихий океан

москва

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильное землетрясение у архипелага кермадек, тихий океан, москва, новая зеландия, землетрясение, в мире