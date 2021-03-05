Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/tsunami-1600007558.html
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:24
2021-03-05T01:41
сильное землетрясение у архипелага кермадек
тихий океан
москва
новая зеландия
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b05aa469c44f44541418f0a643a8de.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.
https://ria.ru/20210303/zemletryasenie-1599745275.html
тихий океан
москва
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f92419f06e5f44781f17833a752d7a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сильное землетрясение у архипелага кермадек, тихий океан, москва, новая зеландия, землетрясение, в мире

В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

00:24 05.03.2021 (обновлено: 01:41 05.03.2021)
 
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.
Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.
Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.
Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:34
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9
 
Сильное землетрясение у архипелага КермадекТихий океанМоскваНовая ЗеландияЗемлетрясениеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
Лента новостейМолния