https://ria.ru/20210305/tramvay-1600016688.html

В Иркутске трамвай протаранил девять автомобилей

В Иркутске трамвай протаранил девять автомобилей

Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T07:35

2021-03-05T07:35

2021-03-05T12:08

россия

авто

иркутская область

иркутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574169910_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bfb34d92fb75c190a3f57bbd2781b54.jpg

ИРКУТСК, 5 мар – РИА Новости. Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники ГИБДД в Иркутске разбираются с обстоятельствами крупного ДТП. По данным мэрии, за медицинской помощью обратился один человек.Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП "Горэлектротранс" и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим. Известно, что вагон находится на линии с 2009 года. Им управлял водитель 2 класса, который присваивается при управлении трамваем не ранее, чем после трех лет непрерывной работы."По обновленной информации, за медицинской помощью обратились два человека, которые являются участниками ДТП. Это водитель одного из автомобилей и пассажир еще одного автомобиля… Сейчас этих двух граждан обследуют медики", - сказал РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.

https://ria.ru/20210203/ugonschik-1595780381.html

россия

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, иркутская область, иркутск, происшествия