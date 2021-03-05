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В Иркутске трамвай протаранил девять автомобилей
В Иркутске трамвай протаранил девять автомобилей
Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:35
2021-03-05T12:08
россия
авто
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 5 мар – РИА Новости. Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники ГИБДД в Иркутске разбираются с обстоятельствами крупного ДТП. По данным мэрии, за медицинской помощью обратился один человек.Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП "Горэлектротранс" и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим. Известно, что вагон находится на линии с 2009 года. Им управлял водитель 2 класса, который присваивается при управлении трамваем не ранее, чем после трех лет непрерывной работы."По обновленной информации, за медицинской помощью обратились два человека, которые являются участниками ДТП. Это водитель одного из автомобилей и пассажир еще одного автомобиля… Сейчас этих двух граждан обследуют медики", - сказал РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.
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россия, авто, иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске трамвай протаранил девять автомобилей

07:35 05.03.2021 (обновлено: 12:08 05.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ИРКУТСК, 5 мар – РИА Новости. Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
"Установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД в Иркутске разбираются с обстоятельствами крупного ДТП. По данным мэрии, за медицинской помощью обратился один человек.
Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП "Горэлектротранс" и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим. Известно, что вагон находится на линии с 2009 года. Им управлял водитель 2 класса, который присваивается при управлении трамваем не ранее, чем после трех лет непрерывной работы.
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"По обновленной информации, за медицинской помощью обратились два человека, которые являются участниками ДТП. Это водитель одного из автомобилей и пассажир еще одного автомобиля… Сейчас этих двух граждан обследуют медики", - сказал РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.
 
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