https://ria.ru/20210305/toster-1600136462.html
Врач назвал прибор, из-за которого можно потерять сознание на кухне
Врач назвал прибор, из-за которого можно потерять сознание на кухне
Санитарный врач Алексей Меньшиков рассказал о риске потерять сознание при длительном использовании тостера на маленьких кухнях. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:42
2021-03-05T18:42
2021-03-05T21:53
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Санитарный врач Алексей Меньшиков рассказал о риске потерять сознание при длительном использовании тостера на маленьких кухнях."Если помещение, где идет приготовление продукта, не вентилируется, не соответствует требованиям санитарных правил и норм, то это, в свою очередь, может повлиять на потерю сознания", — заявил он в эфире РЕН ТВ.Специалисты также провели экспертизу, по результатам которой выяснилось, что подгоревшие тосты выделяют в десять раз больше вредных веществ, чем куски дрожжевого хлеба средней прожарки. При "неправильном" использовании прибора человек может почувствовать усталость и головную боль, добавляет телеканал. Эксперты посоветовали россиянам готовить тосты на средней мощности и в хорошо проветриваемых помещениях. Также, по их мнению, стоит внимательнее следить за степенью готовности продуктов. Эти простые правила, как сообщается, помогут избежать возможных проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html
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