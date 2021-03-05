https://ria.ru/20210305/tinder-1600038284.html

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!

Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.

2021-03-05T12:00

2021-03-05T12:00

2021-03-05T12:01

не верю!

обман

криптовалюта

знакомства

подкаст

кафе

инвестиции

день святого валентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600038404_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_3db2497cef5a25acdc372a6aac718729.jpg

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB. audio/mpeg

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB. audio/mpeg

Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.2:41 Математик подсчитал сколько в среднем нужно свайпов в Tinder, чтобы удачно сходить на свидание. 7:21 Девушка с сайта знакомств через несколько месяцев общения предложила выгодно инвестировать в криптовалюту. Парень вложил все свои деньги (и деньги семьи), и…12:27 Богатые тоже плачут: как злоумышленники из сервиса для знакомств украли аккаунт у известной селебрити.19:10 Почему приложения не справляются с фейковыми аккаунтами мошенников? Основные уловки злоумышленников и способы себя защитить. 26:20 Билеты в несуществующий кинотеатр, бронирование столика в фейковом кафе, поддельные рестораны и гигантские счета в кальянных: самые популярные мошеннические схемы.35:45 История о ресторане "О, вино!", в который девушки зазывали из Tinder. Скрытые переводы: как оплачивая билет за 1000 рублей, можно расстаться со всеми деньгами на карте.45:25 Что делать, если вы столкнулись с вымогательством. Психология мошенника: почему не стоит платить злоумышленникам, если вас шантажируют. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, обман, криптовалюта, знакомства, подкаст, кафе, инвестиции, день святого валентина, group-ib, любовь, общество