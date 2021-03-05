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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210305/tinder-1600038284.html
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!
Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.
2021-03-05T12:00
2021-03-05T12:01
не верю!
обман
криптовалюта
знакомства
подкаст
кафе
инвестиции
день святого валентина
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Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств
Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.
audio/mpeg
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств
Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.
audio/mpeg
Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.2:41 Математик подсчитал сколько в среднем нужно свайпов в Tinder, чтобы удачно сходить на свидание. 7:21 Девушка с сайта знакомств через несколько месяцев общения предложила выгодно инвестировать в криптовалюту. Парень вложил все свои деньги (и деньги семьи), и…12:27 Богатые тоже плачут: как злоумышленники из сервиса для знакомств украли аккаунт у известной селебрити.19:10 Почему приложения не справляются с фейковыми аккаунтами мошенников? Основные уловки злоумышленников и способы себя защитить. 26:20 Билеты в несуществующий кинотеатр, бронирование столика в фейковом кафе, поддельные рестораны и гигантские счета в кальянных: самые популярные мошеннические схемы.35:45 История о ресторане "О, вино!", в который девушки зазывали из Tinder. Скрытые переводы: как оплачивая билет за 1000 рублей, можно расстаться со всеми деньгами на карте.45:25 Что делать, если вы столкнулись с вымогательством. Психология мошенника: почему не стоит платить злоумышленникам, если вас шантажируют. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, обман, криптовалюта, знакомства, подкаст, кафе, инвестиции, день святого валентина, group-ib, любовь, общество

Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!

12:00 05.03.2021 (обновлено: 12:01 05.03.2021)
 
Не верю!
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств
Вчера, 12:00
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Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.
Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
2:41 Математик подсчитал сколько в среднем нужно свайпов в Tinder, чтобы удачно сходить на свидание.
7:21 Девушка с сайта знакомств через несколько месяцев общения предложила выгодно инвестировать в криптовалюту. Парень вложил все свои деньги (и деньги семьи), и…
12:27 Богатые тоже плачут: как злоумышленники из сервиса для знакомств украли аккаунт у известной селебрити.
19:10 Почему приложения не справляются с фейковыми аккаунтами мошенников? Основные уловки злоумышленников и способы себя защитить.
26:20 Билеты в несуществующий кинотеатр, бронирование столика в фейковом кафе, поддельные рестораны и гигантские счета в кальянных: самые популярные мошеннические схемы.
35:45 История о ресторане "О, вино!", в который девушки зазывали из Tinder. Скрытые переводы: как оплачивая билет за 1000 рублей, можно расстаться со всеми деньгами на карте.
45:25 Что делать, если вы столкнулись с вымогательством. Психология мошенника: почему не стоит платить злоумышленникам, если вас шантажируют.
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