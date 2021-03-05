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Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры
Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры
Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:16
2021-03-05T19:16
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата."Среди медицинских товаров выросли цены: на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%", - сообщает статистическое ведомство.Помимо этого, в феврале увеличились цены на следующие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цефтриаксон - на 2,1%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,5%.Снизились цены на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, умифеновир (арбидол) - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, дротаверин (но-шпа) - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 1%, в частности, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.Снизились цены между тем на комбинированные анальгетики - на 0,3%. В целом медикаменты в феврале подорожали на 0,5% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%.
https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры

19:16 05.03.2021
 
© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / iLiApodo1988
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата.
"Среди медицинских товаров выросли цены: на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%", - сообщает статистическое ведомство.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 11:24
Мурашко оценил ситуацию с ценами на лекарства
Помимо этого, в феврале увеличились цены на следующие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цефтриаксон - на 2,1%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,5%.
Снизились цены на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, умифеновир (арбидол) - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, дротаверин (но-шпа) - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 1%, в частности, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.
Снизились цены между тем на комбинированные анальгетики - на 0,3%. В целом медикаменты в феврале подорожали на 0,5% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%.
Что такое психологические термометры? Как врачи пережили пандемию - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 11:33Подкасты - Радио Sputnik
Что такое "психологические термометры"? Как врачи пережили пандемиюБольшой праздник национального здоровья – так академик и президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко назвал форум "Здоровье нации – основа процветания России", который состоится 11-13 августа в Гостином дворе.
 
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