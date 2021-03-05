https://ria.ru/20210305/termometry-1600145922.html

Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры

Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры

Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:16

2021-03-05T19:16

2021-03-05T19:16

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата."Среди медицинских товаров выросли цены: на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%", - сообщает статистическое ведомство.Помимо этого, в феврале увеличились цены на следующие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цефтриаксон - на 2,1%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,5%.Снизились цены на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, умифеновир (арбидол) - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, дротаверин (но-шпа) - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 1%, в частности, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.Снизились цены между тем на комбинированные анальгетики - на 0,3%. В целом медикаменты в феврале подорожали на 0,5% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%.

https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575093652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика