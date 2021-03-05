https://ria.ru/20210305/termometry-1600145922.html
Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры
Росстат сообщил о падении цен на медицинские термометры
Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:16
2021-03-05T19:16
2021-03-05T19:16
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/94/1563459433_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f4cbb3393fe7a7e390914ac630606f8f.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата."Среди медицинских товаров выросли цены: на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%", - сообщает статистическое ведомство.Помимо этого, в феврале увеличились цены на следующие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цефтриаксон - на 2,1%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,5%.Снизились цены на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, умифеновир (арбидол) - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, дротаверин (но-шпа) - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 1%, в частности, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.Снизились цены между тем на комбинированные анальгетики - на 0,3%. В целом медикаменты в феврале подорожали на 0,5% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%.
https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575093652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156345/94/1563459433_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c0b0cc4afe0a0bf1102c6c00f71a5ca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Медицинские безртутные термометры (галинстановые) в России в феврале 2021 года подешевели на 0,5% по сравнению с январем, говорится в сообщении Росстата
.
"Среди медицинских товаров выросли цены: на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%", - сообщает статистическое ведомство.
Помимо этого, в феврале увеличились цены на следующие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цефтриаксон - на 2,1%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,5%.
Снизились цены на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, умифеновир (арбидол) - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, дротаверин (но-шпа) - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 1%, в частности, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.
Снизились цены между тем на комбинированные анальгетики - на 0,3%. В целом медикаменты в феврале подорожали на 0,5% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%.