https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html

NI оценил "секретное" оружие российских Су-57

NI оценил "секретное" оружие российских Су-57

Аналитики издания The National Interest оценили мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:29

2021-03-05T17:29

2021-03-05T18:17

су-57

т-50

технологии

безопасность

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Аналитики издания The National Interest оценили мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57.Ранее в Сети появилось видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57, на котором демонстрируется стрельба по мишени. Американские специалисты отмечают, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки Су-57.Однако эксперты задаются вопросом, как именно ГШ-30-1 была улучшена по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов.Специалисты предположили, что модернизировать ГШ-30-1 под истребитель Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле на старых.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

https://ria.ru/20210302/su-57-1599624662.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, т-50, технологии, безопасность