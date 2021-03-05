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https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html
NI оценил "секретное" оружие российских Су-57
NI оценил "секретное" оружие российских Су-57
Аналитики издания The National Interest оценили мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:29
2021-03-05T18:17
су-57
т-50
технологии
безопасность
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Аналитики издания The National Interest оценили мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57.Ранее в Сети появилось видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57, на котором демонстрируется стрельба по мишени. Американские специалисты отмечают, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки Су-57.Однако эксперты задаются вопросом, как именно ГШ-30-1 была улучшена по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов.Специалисты предположили, что модернизировать ГШ-30-1 под истребитель Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле на старых.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
https://ria.ru/20210302/su-57-1599624662.html
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су-57, т-50, технологии, безопасность

NI оценил "секретное" оружие российских Су-57

17:29 05.03.2021 (обновлено: 18:17 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Аналитики издания The National Interest оценили мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57.
Ранее в Сети появилось видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57, на котором демонстрируется стрельба по мишени.
Американские специалисты отмечают, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки Су-57.
Однако эксперты задаются вопросом, как именно ГШ-30-1 была улучшена по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов.

"Тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощью, но за счет потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума. Это может быть особенно проблематично для такого незаметного истребителя, как Су-57", — пишут аналитики.

Специалисты предположили, что модернизировать ГШ-30-1 под истребитель Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле на старых.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 16:46
Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
 
Су-57Т-50ТехнологииБезопасность
 
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