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Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов
Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов
Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:15
2021-03-05T06:15
мария балакирева
россия
зубы
здоровье
белоруссия
украина
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов.Врач напомнила, что сэкономить поможет обычное обследование у стоматолога один раз в полгода.Также врач предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами. По словам специалиста, в таком случае велик риск столкнуться с дешевыми, но некачественными материалами. Она также рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, которые со временем темнели.
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мария балакирева, россия, зубы, здоровье, белоруссия, украина, общество

Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов

06:15 05.03.2021
 
© Depositphotos / oneblinkПациент в кабинете стоматолога
Пациент в кабинете стоматолога - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / oneblink
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов.
Врач напомнила, что сэкономить поможет обычное обследование у стоматолога один раз в полгода.
"Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит", — пояснила Балакирева.
Также врач предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами. По словам специалиста, в таком случае велик риск столкнуться с дешевыми, но некачественными материалами. Она также рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, которые со временем темнели.
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Мария БалакиреваРоссиязубыЗдоровьеБелоруссияУкраинаОбщество
 
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