https://ria.ru/20210305/stomatolog-1600015067.html
Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов
Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов
Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:15
2021-03-05T06:15
2021-03-05T06:15
мария балакирева
россия
зубы
здоровье
белоруссия
украина
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов.Врач напомнила, что сэкономить поможет обычное обследование у стоматолога один раз в полгода.Также врач предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами. По словам специалиста, в таком случае велик риск столкнуться с дешевыми, но некачественными материалами. Она также рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, которые со временем темнели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/zuby-1598454680.html
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мария балакирева, россия, зубы, здоровье, белоруссия, украина, общество