https://ria.ru/20210305/stomatolog-1600015067.html

Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов

Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T06:15

2021-03-05T06:15

2021-03-05T06:15

мария балакирева

россия

зубы

здоровье

белоруссия

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585499384_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_32446ed8e203d6bfd86e7be000dd52ee.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом "360" назвала простой способ сэкономить на лечении зубов.Врач напомнила, что сэкономить поможет обычное обследование у стоматолога один раз в полгода.Также врач предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами. По словам специалиста, в таком случае велик риск столкнуться с дешевыми, но некачественными материалами. Она также рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, которые со временем темнели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/zuby-1598454680.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария балакирева, россия, зубы, здоровье, белоруссия, украина, общество