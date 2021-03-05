https://ria.ru/20210305/sputnik-v-1600011790.html

Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"

Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"

Движение коренных народов Эквадора намерено обеспечить свои общины российской вакциной против коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости президент Движения... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:35

2021-03-05T03:35

2021-03-05T03:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ленин морено (гарсис морено)

astrazeneca

эквадор

кито

в мире

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КИТО, 5 мар - РИА Новости. Движение коренных народов Эквадора намерено обеспечить свои общины российской вакциной против коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса.По его словам, на встрече с российскими дипломатами присутствовали мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси, поскольку движение коренных народов намерено продвигать выдачу разрешения на ввоз "Спутника V" совместно с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора.Иса отметил, что потребность коренных народов Эквадора в вакцине на начальном этапе составляет 500 тысяч доз, это позволит включить в иммунизацию 40% коренного населения, хотя переговорами по определению квот для различных регионов будет заниматься Ассоциация муниципалитетов.Движение коренных народов Эквадора намерено обратиться и за международной помощью в приобретении вакцин для своего населения."Мы сделаем всё, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения", - добавил Леонидас Иса.Ранее кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус сообщал РИА Новости, что он доволен ходом переговоров о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" без уточнения объема обсуждаемых поставок.Правительство действующего президента Ленина Морено достигло соглашений о поставках вакцин с Pfizer, AstraZeneca, Jonhson & Johnson, Moderna и международным механизмом COVAX. К настоящему моменту в страну четырьмя небольшими партиями была поставлена вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, всего 73 710 доз препарата. Вакцинация приоритетных групп населения началась 21 января.

https://ria.ru/20210304/ekspertiza-1599922143.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ленин морено (гарсис морено), astrazeneca , эквадор, кито, в мире