На Украине заявили, что никогда не зарегистрируют "Спутник V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов.
В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.
"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", - сказал Степанов, выступая в Раде в пятницу.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 3 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 384 917 человек, выздоровели 1 191 022 заболевших, летальных случаев – 26 763.
4 марта, 14:52В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"