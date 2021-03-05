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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/sputnik-1600057120.html
На Украине заявили, что никогда не зарегистрируют "Спутник V"
На Украине заявили, что никогда не зарегистрируют "Спутник V"
Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава украинского министерства... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:40
2021-03-05T12:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
максим степанов
коронавирусы
украина
в мире
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КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов.В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ."Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", - сказал Степанов, выступая в Раде в пятницу.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 3 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 384 917 человек, выздоровели 1 191 022 заболевших, летальных случаев – 26 763.
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вакцина "спутник v", денис шмыгаль, коронавирус covid-19, максим степанов, коронавирусы, украина, в мире

На Украине заявили, что никогда не зарегистрируют "Спутник V"

12:40 05.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов.
В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.
"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", - сказал Степанов, выступая в Раде в пятницу.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 3 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 384 917 человек, выздоровели 1 191 022 заболевших, летальных случаев – 26 763.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:52
В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыУкраинаВ мире
 
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