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Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" дал рекомендации метеозависимым россиянам во время "барической пилы",... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:26
2021-03-05T03:26
юрий серебрянский
россия
погода
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" дал рекомендации метеозависимым россиянам во время "барической пилы", характеризующейся резкими скачками атмосферного давления.Врач посоветовал людям с гипотонией при недомогании выпить немного крепкого чая или кофе. Также он призвал гипертоников не забывать носить с собой необходимые препараты.При этом медик призвал россиян согласовать эти действия со своим лечащим врачом.Серебрянский добавил, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, а также лица с неустойчивой психикой.
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юрий серебрянский, россия, погода, здоровье, общество

Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"

03:26 05.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" дал рекомендации метеозависимым россиянам во время "барической пилы", характеризующейся резкими скачками атмосферного давления.
Врач посоветовал людям с гипотонией при недомогании выпить немного крепкого чая или кофе. Также он призвал гипертоников не забывать носить с собой необходимые препараты.

"Гипертоникам есть смысл контролировать артериальное давление, и при повышенном артериальном давлении, выше значимых величин (160-170 мм ртутного столба. — Прим. ред.), иметь наготове "Капотен", "Коринфар", — рассказал Серебрянский.

При этом медик призвал россиян согласовать эти действия со своим лечащим врачом.
Серебрянский добавил, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, а также лица с неустойчивой психикой.
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