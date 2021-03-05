https://ria.ru/20210305/sovet-1600011451.html

Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"

Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" дал рекомендации метеозависимым россиянам во время "барической пилы",... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:26

2021-03-05T03:26

2021-03-05T03:26

юрий серебрянский

россия

погода

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" дал рекомендации метеозависимым россиянам во время "барической пилы", характеризующейся резкими скачками атмосферного давления.Врач посоветовал людям с гипотонией при недомогании выпить немного крепкого чая или кофе. Также он призвал гипертоников не забывать носить с собой необходимые препараты.При этом медик призвал россиян согласовать эти действия со своим лечащим врачом.Серебрянский добавил, что к колебаниям атмосферного давления наиболее чувствительны люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, а также лица с неустойчивой психикой.

https://ria.ru/20210303/pila-1599721950.html

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2021

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юрий серебрянский, россия, погода, здоровье, общество