https://ria.ru/20210305/snaypery-1600140448.html

Спецпосланник ООН заявила о снайперах на протестах в Мьянме

Спецпосланник ООН заявила о снайперах на протестах в Мьянме

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила о присутствии снайперов на протестах в стране. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:57

2021-03-05T18:57

2021-03-05T18:58

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

совет безопасности оон

мьянма

оон

в мире

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ООН, 5 мар – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила о присутствии снайперов на протестах в стране.В пятницу в СБ ООН проходят закрытые консультации по ситуации в Мьянме. Речь спецпосланника разослала пресс-служба ООН."Мы получили подтвержденные сообщения о том, что многие были убиты боевыми патронами. Применение боевых патронов против мирных демонстрантов явно противоречит международному гуманитарному праву", - сказала Шранер-Бургенер.По ее словам, "имеются видеозаписи, показывающие военных снайперов на огневых позициях, целящихся в невооруженных протестующих". Кроме того, как указала спецпосланник, на видео видна беспорядочная стрельба по толпе, открытая военными и полицейскими в различных частях Мьянмы.Как указала Шранер-Бургенер, военные убили в общей сложности около 50 ни в чем не повинных мирных демонстрантов и ранили еще больше людей."Мы должны действовать решительно и своевременно, добиваясь прекращения насилия и восстановления демократических институтов Мьянмы. Мы должны осудить действия военных, которые продолжают серьезно подрывать принципы этой организации и игнорируют наши четкие сигналы с призывом придерживаться их", - заявила спецпосланник."По состоянию на 2 марта УВКПЧ известно примерно о 1000 человек, которые находятся под стражей или пропали без вести с момента произвольного задержания после переворота", - отметила спецпосланник.По ее словам, на журналистов также все чаще нападают."Репрессии должны прекратиться. Чрезвычайно важно, чтобы этот Совет решительно и последовательно предупреждал силы безопасности и твердо стоял на стороне народа Мьянмы в поддержку четких результатов ноябрьских выборов", - заявила она."Люди бросились к банкоматам, чтобы снять свои сбережения из-за страха отказа банковской системы. После переворота банки не открывали отделения", - сказала Шранер-Бургенер. По ее словам, Центральный банк Мьянмы установил ограничение на снятие наличных, пытаясь сдержать панику. Кризис в стране негативно сказывается на производителях, бизнесе, внутренних и международных инвесторах, отметила она."Срочно необходимы коллективные действия. Сколько еще мы можем спускать с рук военным Мьянмы (их действия - ред.)?" - заявила Шранер-Бургенер.Спецпосланник отметила, что вдобавок к контактам с членами АСЕАН она намерена запланировать поездки в другие страны региона, чтобы способствовать большей международной согласованности, если ситуация с COVID-19 позволит."Мы должны четко понимать: прошлые и нынешние преступления не останутся безнаказанными. Виновные в прошлых и нынешних серьезных нарушениях прав человека будут привлечены к ответственности через международные механизмы", - заявила она.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210301/myanma-1599409248.html

https://ria.ru/20210301/myanma-1599366302.html

https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, совет безопасности оон, мьянма, оон, в мире