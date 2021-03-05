https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html

МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G

МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G

МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:22

2021-03-05T13:22

2021-03-05T14:11

россия

5g

мтс

москва

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.Абоненты мобильного оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.Как сообщил президент МТС Алексей Корня, пользователи, приглашенные для участия в массовом пилотном проекте, смогут опробовать новый стандарт при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi."Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.Подробную карта зон 5G опубликовали на сайте оператора. Их число и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

https://ria.ru/20201207/5g-1588053620.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 5g, мтс, москва, технологии