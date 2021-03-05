https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html
МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G
МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G
МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:22
2021-03-05T13:22
2021-03-05T14:11
россия
5g
мтс
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ff5c5b8b7856f45786b750ffbe269737.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.Абоненты мобильного оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.Как сообщил президент МТС Алексей Корня, пользователи, приглашенные для участия в массовом пилотном проекте, смогут опробовать новый стандарт при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi."Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.Подробную карта зон 5G опубликовали на сайте оператора. Их число и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
https://ria.ru/20201207/5g-1588053620.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a931031d3259c460ee649ccc78dfcd79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, 5g, мтс, москва, технологии
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МТС
объявил о запуске первой в России сети связи 5G
в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы
.
Абоненты мобильного оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.
Как сообщил президент МТС Алексей Корня, пользователи, приглашенные для участия в массовом пилотном проекте, смогут опробовать новый стандарт при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi.
"Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.
Подробную карта зон 5G опубликовали на сайте оператора. Их число и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.