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МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G
МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G
МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. РИА Новости, 05.03.2021
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россия
5g
мтс
москва
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.Абоненты мобильного оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.Как сообщил президент МТС Алексей Корня, пользователи, приглашенные для участия в массовом пилотном проекте, смогут опробовать новый стандарт при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi."Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.Подробную карта зон 5G опубликовали на сайте оператора. Их число и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
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россия, 5g, мтс, москва, технологии

МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G

13:22 05.03.2021 (обновлено: 14:11 05.03.2021)
 
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / nirutdps
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.
Абоненты мобильного оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.
Как сообщил президент МТС Алексей Корня, пользователи, приглашенные для участия в массовом пилотном проекте, смогут опробовать новый стандарт при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi.
"Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.
Подробную карта зон 5G опубликовали на сайте оператора. Их число и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
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Россия5GМТСМоскваТехнологии
 
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