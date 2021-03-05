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Немецкий депутат раскритиковал европейские санкции против России
Немецкий депутат раскритиковал европейские санкции против России
Санкции Европейского Союза против России могут еще больше углубить разногласия, сторонам необходимо сотрудничать по вопросам реагирования на глобальные вызовы,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:56
2021-03-05T13:56
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей хунко
игорь краснов
виктор золотов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Санкции Европейского Союза против России могут еще больше углубить разногласия, сторонам необходимо сотрудничать по вопросам реагирования на глобальные вызовы, заявил РИА Новости депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко."Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют", - сказал немецкий депутат.Он отметил, что действия ЕС по обвинению РФ и введению санкций "противоречат принципам верховенства закона". Подобные нарушения должны преследоваться по закону, сказал Ханко.При этом депутат выразил пожелание, что вместо постепенного разрушения отношений Евросоюз и Россия должны объединиться для борьбы с пандемией, глобальным потеплением и угрозами миру."Для этого обе стороны должны быть готовы предпринять меры на пути к разрядке", - добавил депутат, указав, что ЕС необходимо вернуться к поддержанию отношений с Россией на основе взаимного уважения.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей хунко, игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, москва, сша, в мире

Немецкий депутат раскритиковал европейские санкции против России

13:56 05.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Санкции Европейского Союза против России могут еще больше углубить разногласия, сторонам необходимо сотрудничать по вопросам реагирования на глобальные вызовы, заявил РИА Новости депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко.
"Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют", - сказал немецкий депутат.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Он отметил, что действия ЕС по обвинению РФ и введению санкций "противоречат принципам верховенства закона". Подобные нарушения должны преследоваться по закону, сказал Ханко.
При этом депутат выразил пожелание, что вместо постепенного разрушения отношений Евросоюз и Россия должны объединиться для борьбы с пандемией, глобальным потеплением и угрозами миру.
"Для этого обе стороны должны быть готовы предпринять меры на пути к разрядке", - добавил депутат, указав, что ЕС необходимо вернуться к поддержанию отношений с Россией на основе взаимного уважения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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В Кремле оценили призывы ввести санкции против российских бизнесменов
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.
В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Андрей ХункоИгорь КрасновВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзМоскваСШАВ мире
 
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