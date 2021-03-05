Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600067198.html
Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:32
2021-03-05T13:32
леонид слуцкий
госдума рф
москва
лондон
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы, подобного рода ограничения предлагаются исключительно ради продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию."Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия – новый провокационный вброс против Москвы. Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта в 75-летнюю годовщину "Фултонской речи" (Уинстона) Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне. Очевидно, что с тех пор мало что изменилось. Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом", - сказал Слуцкий.Он отметил, что подведение России под обвинения в нарушении Конвенции ООН о запрете химоружия началось еще с провокации в Солсбери: так называемое "highly likely 2.0" наблюдается и в истории с "берлинским пациентом". Однако, подчеркивает парламентарий, все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России – "бред и еще раз бред".Слуцкий напомнил, что в России, в отличие от США, ликвидировали последнюю партию запасов химоружия 27 сентября 2017 года в соответствии все с той же Конвенцией ООН, что было подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО еще до того, как эту организацию стали использовать как политический инструмент на Западе."Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600063438.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600060309.html
москва
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий, госдума рф, москва, лондон, оон, сша, в мире

Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России

13:32 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы, подобного рода ограничения предлагаются исключительно ради продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 13:07
В Кремле оценили призывы ввести санкции против российских бизнесменов
"Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия – новый провокационный вброс против Москвы. Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта в 75-летнюю годовщину "Фултонской речи" (Уинстона) Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне. Очевидно, что с тех пор мало что изменилось. Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что подведение России под обвинения в нарушении Конвенции ООН о запрете химоружия началось еще с провокации в Солсбери: так называемое "highly likely 2.0" наблюдается и в истории с "берлинским пациентом". Однако, подчеркивает парламентарий, все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России – "бред и еще раз бред".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 12:53
Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США
Слуцкий напомнил, что в России, в отличие от США, ликвидировали последнюю партию запасов химоружия 27 сентября 2017 года в соответствии все с той же Конвенцией ООН, что было подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО еще до того, как эту организацию стали использовать как политический инструмент на Западе.
"Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - заключил депутат.
 
Леонид СлуцкийГосдума РФМоскваЛондонООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния