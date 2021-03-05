https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600067198.html
Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:32
2021-03-05T13:32
2021-03-05T13:32
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы, подобного рода ограничения предлагаются исключительно ради продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию."Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия – новый провокационный вброс против Москвы. Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта в 75-летнюю годовщину "Фултонской речи" (Уинстона) Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне. Очевидно, что с тех пор мало что изменилось. Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом", - сказал Слуцкий.Он отметил, что подведение России под обвинения в нарушении Конвенции ООН о запрете химоружия началось еще с провокации в Солсбери: так называемое "highly likely 2.0" наблюдается и в истории с "берлинским пациентом". Однако, подчеркивает парламентарий, все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России – "бред и еще раз бред".Слуцкий напомнил, что в России, в отличие от США, ликвидировали последнюю партию запасов химоружия 27 сентября 2017 года в соответствии все с той же Конвенцией ООН, что было подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО еще до того, как эту организацию стали использовать как политический инструмент на Западе."Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600063438.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид слуцкий, госдума рф, москва, лондон, оон, сша, в мире
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США
и Великобританией
за применение химического оружия – новый провокационный вброс против Москвы
, подобного рода ограничения предлагаются исключительно ради продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве, сказал журналистам глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон
будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию
и Германию
.
"Сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия – новый провокационный вброс против Москвы. Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта в 75-летнюю годовщину "Фултонской речи" (Уинстона) Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне. Очевидно, что с тех пор мало что изменилось. Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что подведение России под обвинения в нарушении Конвенции ООН
о запрете химоружия началось еще с провокации в Солсбери
: так называемое "highly likely 2.0" наблюдается и в истории с "берлинским пациентом". Однако, подчеркивает парламентарий, все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России – "бред и еще раз бред".
Слуцкий напомнил, что в России, в отличие от США, ликвидировали последнюю партию запасов химоружия 27 сентября 2017 года в соответствии все с той же Конвенцией ООН, что было подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО еще до того, как эту организацию стали использовать как политический инструмент на Западе.
"Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - заключил депутат.