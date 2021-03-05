https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600065884.html
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:22
2021-03-05T13:22
2021-03-05T13:22
сергей лавров
евросоюз
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МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства."Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", - говорится в ответе на запрос РИА Новости о позиции Норвегии по санкциям ЕС в отношении России.В МИД не уточнили, какие именно это меры.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600060309.html
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сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, норвегия, сша, в мире