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Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:22
2021-03-05T13:22
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
москва
норвегия
сша
в мире
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МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства."Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", - говорится в ответе на запрос РИА Новости о позиции Норвегии по санкциям ЕС в отношении России.В МИД не уточнили, какие именно это меры.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
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сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, норвегия, сша, в мире

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному

13:22 05.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства.
"Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", - говорится в ответе на запрос РИА Новости о позиции Норвегии по санкциям ЕС в отношении России.
В МИД не уточнили, какие именно это меры.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 12:53
Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США
 
Сергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваНорвегияСШАВ мире
 
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