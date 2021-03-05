https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600060309.html

Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США

Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США

Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-05T12:53

2021-03-05T12:53

2021-03-06T00:48

мария захарова

москва

россия

сша

политика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. Так она ответила на вопрос, чего ждет Москва в ситуации с санкциями.На этой неделе Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за этим новые ограничения установили и США. В список с формулировкой "за производство биологического и химического оружия" попали 14 организаций и несколько чиновников. В Кремле заявили, что все обвинения в наличии у Москвы химического оружия безосновательны и голословны.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

москва

россия

сша

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2021

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мария захарова, москва, россия, сша, политика