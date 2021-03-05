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Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США
Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США
Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-05T12:53
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мария захарова
москва
россия
сша
политика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. Так она ответила на вопрос, чего ждет Москва в ситуации с санкциями.На этой неделе Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за этим новые ограничения установили и США. В список с формулировкой "за производство биологического и химического оружия" попали 14 организаций и несколько чиновников. В Кремле заявили, что все обвинения в наличии у Москвы химического оружия безосновательны и голословны.
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мария захарова, москва, россия, сша, политика

Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США

12:53 05.03.2021 (обновлено: 00:48 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
Так она ответила на вопрос, чего ждет Москва в ситуации с санкциями.

"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что <…> раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. <...> Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", — сказала Захарова.

На этой неделе Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за этим новые ограничения установили и США. В список с формулировкой "за производство биологического и химического оружия" попали 14 организаций и несколько чиновников. В Кремле заявили, что все обвинения в наличии у Москвы химического оружия безосновательны и голословны.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
 
Мария ЗахароваМоскваРоссияСШАПолитика
 
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