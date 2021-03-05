https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600014117.html

Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления

Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления

Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:49

2021-03-05T05:49

2021-03-05T05:49

россия

вашингтон

санкции в отношении россии

анатолий антонов

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149457/83/1494578377_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_da45b66a8dd15856d7d157f24f0562f1.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Он сказал также, что Россия обеспокоена отсутствием нормальной практики общения наших законодателей и что полезную роль может сыграть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций.Антонов отметил, что у многих экспертов находят понимание аргументы о том, что в современном многополярном и взаимозависимом мире контрпродуктивно прибегать к языку диктата и давления.

https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html

россия

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, санкции в отношении россии, анатолий антонов, сша, политика