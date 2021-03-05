https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600014117.html
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:49
2021-03-05T05:49
2021-03-05T05:49
россия
вашингтон
санкции в отношении россии
анатолий антонов
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Он сказал также, что Россия обеспокоена отсутствием нормальной практики общения наших законодателей и что полезную роль может сыграть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций.Антонов отметил, что у многих экспертов находят понимание аргументы о том, что в современном многополярном и взаимозависимом мире контрпродуктивно прибегать к языку диктата и давления.
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
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россия, вашингтон, санкции в отношении россии, анатолий антонов, сша, политика