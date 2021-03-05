https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600009009.html

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

Новые антироссийские санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T01:17

2021-03-05T01:17

2021-03-05T01:27

харальд вейель

зигберт дрезе

россия

александр калашников

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

санкции в отношении россии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, заявили РИА Новости немецкие парламентарии.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Его поддержал однопартиец Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге."Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер", — сказал он.По словам политика, речь идет о двойных стандартах. В частности, Евросоюз явным образом использует свою правовую систему для подавления оппозиции, но при этом хочет наказывать иностранных правоохранителей, которые делаю то же самое, считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

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харальд вейель, зигберт дрезе, россия, александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, санкции в отношении россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр бастрыкин, москва