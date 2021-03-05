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В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России
В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России
Новые антироссийские санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:17
2021-03-05T01:27
харальд вейель
зигберт дрезе
россия
александр калашников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
виктор золотов
санкции в отношении россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, заявили РИА Новости немецкие парламентарии.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Его поддержал однопартиец Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге."Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер", — сказал он.По словам политика, речь идет о двойных стандартах. В частности, Евросоюз явным образом использует свою правовую систему для подавления оппозиции, но при этом хочет наказывать иностранных правоохранителей, которые делаю то же самое, считает собеседник агентства.
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харальд вейель, зигберт дрезе, россия, александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, санкции в отношении россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр бастрыкин, москва

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

01:17 05.03.2021 (обновлено: 01:27 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новые антироссийские санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, заявили РИА Новости немецкие парламентарии.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

"Новые санкции ЕС касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей Российской Федерации. Наша позиция ясна: не вмешиваться", — сказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе.

Его поддержал однопартиец Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге.
"Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер", — сказал он.
По словам политика, речь идет о двойных стандартах. В частности, Евросоюз явным образом использует свою правовую систему для подавления оппозиции, но при этом хочет наказывать иностранных правоохранителей, которые делаю то же самое, считает собеседник агентства.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
 
Харальд ВейельЗигберт ДрезеРоссияАлександр КалашниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновВиктор ЗолотовСанкции в отношении РоссииФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзАлександр БастрыкинМосква
 
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