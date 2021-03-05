https://ria.ru/20210305/rubl-1600016871.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале утренних торгов укрепился после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T07:39

2021-03-05T07:39

2021-03-05T08:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

московская биржа

великобритания

москва

сша

рубль

экономика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов укрепился после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:20 мск снизился на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,07 рубля.Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22:30 мск скачком прибавили более рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.Поводом стало сообщение агентства Bloomberg, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

https://ria.ru/20210222/rubl-1598607953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, великобритания, москва, сша, рубль, экономика