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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале утренних торгов укрепился после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:39
2021-03-05T07:39
2021-03-05T08:33
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов укрепился после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:20 мск снизился на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,07 рубля.Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22:30 мск скачком прибавили более рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.Поводом стало сообщение агентства Bloomberg, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.
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