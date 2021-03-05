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Исследование показало, что необходимо россиянкам для счастливой жизни
Исследование показало, что необходимо россиянкам для счастливой жизни
Важнейшими составляющими счастливой жизни российские женщины считают собственное жилье, качественные медицину, образование и питание, возможность заниматься... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:10
2021-03-05T06:10
сбер
россия
москва
исследование
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важнейшими составляющими счастливой жизни российские женщины считают собственное жилье, качественные медицину, образование и питание, возможность заниматься любимым делом, при этом россиянки охотнее мужчин готовы учиться и работать для улучшения своего положения, говорится в исследовании "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Важнейшими "ингридиентами" счастливой жизни для 98% россиянок являются собственное жилье и доступ к качественной медицине. Примерно 97% опрошенных женщин верят, что семья должна иметь доступ к отличному образованию и здоровому питанию, 95% - не представляют счастливой жизни без занятия спортом или любимым делом, а также полноценного доступа к культурным развлечениям. Современная бытовая техника является обязательной составляющей для счастья у 94% женщин, а интересная работа - у 93% респондентов.Женщины для улучшения своей жизни чаще мужчин готовы получать образование, больше трудиться и искать новую работу. Так, 93% россиянок видят возможность улучшить положение через получение образования, мужчин с таким мнением - 86%. Около 88% женщин против 85% мужчин готовы к упорной работе или ее смене, а также к участию в общественной жизни.Кроме того, 79% женщин считают возможным улучшить уровень жизни через создание собственного бизнеса, а 40% - через переезд в города, где имеются возможности для трудоустройства и выше качество жизни. При этом лишь 57% женщин против 71% мужчин уверены, что можно улучшить свою жизни через инвестирование.По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, на практике инвестиционные и накопительные продукты женщины оформляют чаще, чем мужчины: в "Сбере" на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления и 60% от общего количества договоров накопительного страхования жизни. Хотя мужчины вкладывают больше средств: на них приходится около 60% объёма вложений в инструменты доверительного управления, а средняя сумма накоплений в НСЖ у мужчин составляет 1,1 миллиона рублей - на 40% больше, чем у женщин.
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сбер, россия, москва, исследование, общество

Исследование показало, что необходимо россиянкам для счастливой жизни

06:10 05.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре
Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важнейшими составляющими счастливой жизни российские женщины считают собственное жилье, качественные медицину, образование и питание, возможность заниматься любимым делом, при этом россиянки охотнее мужчин готовы учиться и работать для улучшения своего положения, говорится в исследовании "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни", - пишут эксперты.
Важнейшими "ингридиентами" счастливой жизни для 98% россиянок являются собственное жилье и доступ к качественной медицине. Примерно 97% опрошенных женщин верят, что семья должна иметь доступ к отличному образованию и здоровому питанию, 95% - не представляют счастливой жизни без занятия спортом или любимым делом, а также полноценного доступа к культурным развлечениям. Современная бытовая техника является обязательной составляющей для счастья у 94% женщин, а интересная работа - у 93% респондентов.
Женщины для улучшения своей жизни чаще мужчин готовы получать образование, больше трудиться и искать новую работу. Так, 93% россиянок видят возможность улучшить положение через получение образования, мужчин с таким мнением - 86%. Около 88% женщин против 85% мужчин готовы к упорной работе или ее смене, а также к участию в общественной жизни.
Кроме того, 79% женщин считают возможным улучшить уровень жизни через создание собственного бизнеса, а 40% - через переезд в города, где имеются возможности для трудоустройства и выше качество жизни. При этом лишь 57% женщин против 71% мужчин уверены, что можно улучшить свою жизни через инвестирование.
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По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, на практике инвестиционные и накопительные продукты женщины оформляют чаще, чем мужчины: в "Сбере" на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления и 60% от общего количества договоров накопительного страхования жизни. Хотя мужчины вкладывают больше средств: на них приходится около 60% объёма вложений в инструменты доверительного управления, а средняя сумма накоплений в НСЖ у мужчин составляет 1,1 миллиона рублей - на 40% больше, чем у женщин.
 
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